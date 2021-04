Jahel Jurado Rincón, una abogada de Bogotá, Colombia, estuvo hospitalizada durante 45 días en una unidad de cuidados intensivos, donde fue declarada muerta por los médicos tras luchar contra el Covid-19.

Rincón aseguró que la travesía de su enfermedad inició el 8 de noviembre del año pasado, cuando su empleada de servicio doméstico entró a su casa sin tener conocimiento de que portaba el virus.

“Me dieron unos dolores fuertes, la memoria empezó a perder lucidez. (Estuve) tres días con estos síntomas, lo que me obligó a ir de urgencia al médico. Los pulmones me retumbaban y perdí la noción de tiempo. No me acuerdo más”, explicó la abogada a Noticias RCN.

Curiosamente, sí recordó ciertos detalles de algunos sueños ocasionales. “Hubo sueños muy bonitos, pero, otros muy tenebrosos. No sé en qué parte del mundo estaba, en qué galaxia o si estaba caminando hacia la muerte”, agregó.

A la postre, no solo fue Jahel la contagiada, sino que también su esposo, sus padres y abuelos se enfermaron por Covid-19 mientras ella estuvo en la unidad de cuidados intensivos.

La oración de su enfermera fue escuchada

En el hospital, el estado de salud de Jahel se fue complicando. Sus pulmones estaban muy contaminados por el virus y su vida dependía de un ventilador, por lo que los médicos no tenían un pronóstico optimista.

Sin embargo, una enfermera que atendía a Jahel no perdió la esperanza de que pudiera recuperarse y, aferrándose a su fe cristiana, oró y pidió a Dios que salvara la vida de la mujer.

En efecto, la enfermera tuvo razón al guardar la esperanza. Jahel comenzó a recuperarse milagrosamente y los médicos se asombraron por la rapidez de su sanación.

“Finalmente, cuando logré superar esa muerte clínica, los médicos y las terapeutas que me iban a visitar en la habitación eran los primeros que se asombraban de verme porque no podían creer que Dios fuera tan milagroso de haberme dado una segunda oportunidad de vida”, aseguró la abogada.

"Los médicos me declararon clínicamente muerta, pero hoy estoy con mi familia. Es un milagro de Dios", dijo conmovida.

