El piloto y cineasta Enrique Piñeyro realizó un vuelo de observación nocturno por el mar de Argentina, en el cual evidenció las decenas de barcos pesqueros extranjeros que depredan los recursos del país.

"Volamos a 5.000 pies sobre la flota pesquera extranjera que depreda nuestros mares, y provoca desastres ecológicos. No estaban en la milla 201, estaban bien adentro de nuestras aguas territoriales", explicó el piloto en su cuenta de Twitter.

El vuelo, desarrollado el pasado 1 de abril, dejó en evidencia la magnitud de la flota que realiza pesca ilegal y se comparó incluso con la costa de Nueva York.

"Desde la primera vez que hice algún vuelo de Ezeiza a Ushuaia -hace más de 20 años- que ya vi esto. Además fue sin buscarlo, a más de 40 mil pies de altura. Pero con el tiempo fue creciendo la actividad y hoy parece la costa de Nueva York”, señaló Piñeyro a Infobae, medio que participó en el vuelo.

“Es una depredación monstruosa”

A bordo, Piñeyro comentó que lo que hacen los pesqueros "es una depredación monstruosa" y además que "es un tema que no está resuelto. No se patrulla, no se puede vigilar a los barcos, no hay forma de interceptar, de disuadir. Falta logística y hay que darle el peso político que esto tiene".

En enero, el piloto inició por Twitter una campaña para visibilizar la situación mediante la viralización de un video nocturno que evidenció cómo las flotas pesqueras navegan por los mares argentinos.

En la ocasión acusó que tras robar los recursos "luego nos vende como producto importado lo que nos roba".

Pineyro también es empresario gastronómico y en conversación con Infobae dijo “¿querés langostinos argentinos? No, los pescan todos y se los llevan. Y no hay forma de competirles. Después vas por España o esos lugares y venden con un cartelito que dice ‘langostinos argentinos’, y acá terminamos comprando los ecuatorianos”.

El piloto añadió que “es un recurso bestial el de nuestro país, tenemos 5 mil kilómetros de costa, tenemos costas interiores, hay cooperativas de pesca artesanal... Y después autorizan 16 toneladas de exportación de peces de río? Pará, la pesca artesanal no es la depredación: esto es la depredación”.

Zona Económica Exclusiva

La Zona Económica Exclusiva de los países culmina en la milla 200, donde se comienzan a acumular los barcos pesqueros extranjeros, ya que al ser aguas internacionales, no hay restricciones sobre lo que se puede hacer.

Esta situación ya ha sido denunciada por Greenpeace y se produce en varios lugares del mundo, donde llegan pesqueros de China, Corea, Japón, entre otros, para cazar pescar recursos y luego comercializarlos.

En diciembre pasado, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) confirmó que en Chile, 11 barcos pertenecientes a una flota pesquera china, estaban navegando por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Las embarcaciones también habían estado cerca de la zona de Galápagos, en Ecuador, y luego en las inmediaciones de Perú.