Cuatro personas, entre ellas un niño, murieron el miércoles 31 de marzo cuando un hombre abrió fuego en un edificio de oficinas en la ciudad de Orange, al sur de Los Ángeles, informó la policía.

El atacante, cuyas motivaciones se desconocen de momento, también resultó herido de bala tras la intervención de la policía y fue transportado a un hospital.

Una quinta víctima, que quedó herida, también fue hospitalizada. La policía no ha dado ningún detalle sobre las víctimas.

El tiroteo ocurrió a las 17:30 hora local en el último piso de un pequeño edificio de oficinas.

Según el diario Los Angeles Times, los policías que llegaron al lugar recibieron disparos y respondieron a los mismos.

“Puedo decirles que no hemos tenido un incidente como este en la ciudad de Orange desde 1997”, dijo la teniente Jennifer Amat. “Es una tragedia para las víctimas, sus familias, nuestra comunidad y nuestro departamento de policía”.

“Horrible y desgarrador. Nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia esta noche”, comentó Gavin Newsom, gobernador de California, a través de su cuenta de Twitter.

