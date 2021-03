Un impactante acontecimiento ocurrió en la vida de dos amigas que se conocieron en la universidad. Tras acercarse más y analizar las grandes coincidencias que existían entre las dos, Carolina Erazo Restrepo y Marcela Rodríguez Campos descubrieron, 21 años después, que fueron intercambiadas al nacer en Colombia.

Las dos amigas compartían la misma fecha de cumpleaños, 6 de septiembre de 1988, y nacieron en el mismo hospital con horas de diferencia. A pesar de que tenían muchas cosas en común, nunca se imaginaron que fueron intercambiadas.

Durante una entrevista para el programa “Hoy Día”, el papá de crianza de Carolina, Elmer Erazo Díaz, relató que cuando recibió a su hija no notó nada extraño. "Una niña de ojos verdes, una característica de mi familia paterna. Nunca en ningún momento yo tuve dudas... Sabía que era mi hija", expresó.

Por su lado, el padre de crianza de Marcela, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que "los niños así pequeñitos, casi todos son parecidos. Entonces no le noté nada extraño cuando yo la vi”.

La diferencia se fue haciendo evidente

A medida que avanzaban los años, Miguel Ángel y su esposa Sandra comenzaron a darse cuenta de que su hija menor Marcel, no se parecía a su hija mayor. Incluso otras personas también les comentaban sobre lo diferente que eran sus hijas.

“Las personas le decían a uno: ‘¡Ay! Pero ellas no se parecen’. Entonces pues a mí me molestaba y yo les decía: ‘Bueno no se parecen, pero ¿por qué se tienen que parecer?’”, recordó la madre de crianza de Marcela durante la entrevista.

Tampoco Elmer Díaz y su esposa Dunia Restrepo se imaginaban que criarían a la niña equivocada, hasta que 21 años después Carolina y Marcela se conocieron y se hicieron amigas cuando acudieron a la misma universidad para estudiar la misma carrera.

Prueba de ADN

La madre de crianza de Carolina recordó la conversación que las llevó a dar con la verdad: “Entonces Marcela le preguntó a Caro: ‘Caro, ¿Qué día cumples?’. Le dijo ella: ‘El 6 de septiembre’ ‘De verdad Caro? Yo también cumplo el 6 de septiembre. ¿Y en qué clínica naciste?’ ‘Yo en la San Pedro ¿Y tú?’ ‘Yo también Caro”.

Marcela les contó la sospecha a sus padres, quienes, tras comparar fotografías y encontrar enormes parecidos, decidieron reunirse con la familia de Carolina. Posteriormente, las amigas se realizaron una prueba de ADN, que confirmó que fueron intercambiadas al nacer.

A pesar de que no son las hijas biológicas de sus padres de crianza, este suceso las unió para siempre. Después de digerir la impactante noticia, los padres de Marcela y Carolina decidieron tomar acciones legales contra la clínica de Bogotá, Colombia, en la que nacieron las jóvenes, reseñó Telemundo.