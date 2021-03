¿Qué pasó?

Luego de seis días de intenso trabajo, el buque “Ever Given”, que estuvo atascado en el Canal de Suez, ha sido liberado y comenzó a flotar.

Lo consiguieron cerca de las 05:42 de la madrugada egipcia. No obstante, según reporta Bloomberg, aún no se tiene precisión sobre qué tan pronto se abrirá el tráfico para la ruta comercial, ya que más de 450 barcos están atascados desde que el “Ever Given” bloqueó el paso que conecta Asia con Europa y Estados Unidos.

"El portacontenedores encalló de accidente, probablemente después de ser golpeado por una ráfaga de viento", había dicho a AFP la compañía Evergreen Marine Corp, que opera el navío.

BREAKING: The giant ship blocking the Suez Canal has been freed by salvage crews, but it's unclear how soon the vital trade route will be open to traffic https://t.co/pDrrMxqFBp pic.twitter.com/uMC8wH0dRj — Bloomberg (@business) March 29, 2021

Operación rescate

De acuerdo a autoridades de la zona, cerca de diez remolcadores intervinieron en la operación de rescate. “El gran avance en el intento de rescate se produjo después de que los excavadores extrajeron 27.000 metros cúbicos de arena y se adentraron en las orillas del canal”, precisó a Bloomberg.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Cuando lograron la hazaña, varios miembros de las tripulaciones que participaron en el reflote gritaron “hamdullah” (gracias a dios).

Moment that Egyptian crew managed to free Vessel. Captain of crew breathing a sigh of relief, giving 👍🏽 and a “Hamdullah” (Thank goodness).



Over 300 ships 🚢 are jammed in #Suez Canal since Ever Given blocked the passage connecting Asia to Europe & US pic.twitter.com/VThiofqmwd — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

No habrá problemas para el papel higiénico

Uno de los grandes afectados por el hecho fue la empresa Suzano, compañía brasileña de celulosa que produce pulpa de madera, una materia prima vital para la generación de papel higiénico.

El director general de la empresa, Walter Schalka, aseguró que el problema radicaba en que no tendrían container disponibles debido a la gran cantidad de barcos que no han podido pasar, lo que iba a retrasar los envíos de Suzano.