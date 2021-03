La fiesta en Miami Beach se acortó por segundo año consecutivo. En marzo pasado, fue por la pandemia que empezaba. Este año, la ilusión de que el coronavirus está bajo control llevó a tantos turistas a esta pequeña isla de Florida, que otra vez fue necesario cerrarles la puerta.

La multitud es tan incontrolable y los destrozos tantos que las autoridades decretaron el sábado estado de emergencia y toque de queda.

Luego de que aumentaran episodios de violencia y vandalismo en los últimos días, las autoridades decidieron que los visitantes abandonen las calles y que los restaurantes cierren sus puertas a las 20:00 horas locales.

La policía de Miami Beach publicó en la noche del sábado una foto aérea del paseo costero de Ocean Drive, que se veía vacío dos horas después de que la multitud fuera desalojada de las zonas más turísticas de South Beach, el epicentro de la fiesta de Miami Beach.

Además, los tres puentes que conectan la isla con tierra firme fueron cerrados al tráfico de las 22:00 horas a las 06:00 de la mañana. Solo tienen acceso los residentes, los trabajadores y los huéspedes de los hoteles.

An aerial view from Ocean Drive and 8 Street after officers began dispersing crowds due to the 8PM curfew in the Miami Beach Entertainment District. #MBPDprotecting pic.twitter.com/1JDrlLVVX6