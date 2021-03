Esta jornada, un terremoto de 7,2 grados sacudió al noreste de Japón, sismo con epicentro en el mar frente a la costa de Miyagi, a unos 60 kilómetros de profundidad.

El movimiento telúrico generó la preocupación y el pánico de la población, situación que quedó plasmada en una serie de videos captados por los habitantes de la ciudad afectada.

En los registros audiovisuales se observa las características del fuerte movimiento telúrico en zonas residenciales, comercio y en sectores urbanos.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto alcanzó en Miyagi el nivel 5 superior en la escala nipona, de un máximo de 7.

VIDEO: NHK street cameras captured the magnitude-7.0 earthquake in Japan earlier this morning. A tsunami warning has been issued for Miyagi Prefecture. [NHK] pic.twitter.com/nHIDc3SpdK