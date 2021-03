Hay quienes aún se resisten a seguir las medidas sanitarias que se requieren para enfrentar la pandemia de coronavirus. Este es el caso de tres mujeres de San Francisco, Estados Unidos, que se subieron a un auto de la aplicación Uber, donde una de ellas se enfureció luego que el conductor le pidiera que se pusiera mascarilla durante el viaje.

El conductor, Subhakar Khadka, al ver que la usuaria se negaba a ponersela, les pidió que se bajaran por no respetar las medidas sanitarias, lo que provocó que empezara la pesadilla para él.

Incluso manejó hasta una estación de servicio para que la usuaria pudiera comprarse una mascarilla, pero aún así rechazó usar una.

Insultos, ataques y casi robo

Las tres mujeres se alteraron al punto que empezaron a gritarle al conductor, insultándolo, quitándole la mascarilla e incluso tosiendo encima suyo.

Todo este hecho ocurrió mientras el chofer grababa el hecho, donde se ve claramente la violencia con la que reaccionaron las tres mujeres, quienes incluso le trataron de robar el celular.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021

La usuaria sin mascarilla, conocida en instagram como @keepinupwforeign, subió los videos que ella grabó del episodio, acusando que el chofer de Uber las habría intentado secuestrar, mientras les pide claramente que por favor se bajen.

Al descender del auto, una de las tres mujeres le roció gas pimienta por la ventanilla, haciendo que Khadka tuviera que bajar del vehículo.

“No me criaron de esa manera”

El hecho ha sido viralizado en redes sociales, y muy criticado de parte de los internautas, no solamente por romper con las medidas sanitarias que pedía el conductor del vehículo, también por la violencia con la que reaccionaron las tres mujeres.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera” declaró Khadka a CBS, luego del incidente.

Desde Uber confirmaron el incidente y anunciaron que ya negaron el uso de la aplicación a las tres mujeres que participaron en el ataque a su conductor.

Khadka dice que esto inició por un origen racial: “Si me viera de otra forma, no habría tenido ese trato de parte de ellas”, indicó a CBS. Él llegó hace 8 años del Líbano a Estados Unidos con el fin de poder ayudar financieramente a su familia.