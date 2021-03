¿Qué pasó?

Nueve meses después de la muerte del afroamericano George Floyd, que desató enormes manifestaciones contra el racimo en Estados Unidos, comienza el juicio contra el policía blanco acusado del asesinato.

La selección del jurado empieza el lunes en Minneapolis en el caso contra Derek Chauvin, un exoficial del Departamento de Policía de Minnesota (MPD) que fue filmado presionando su rodilla en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras el detenido, que estaba esposado, luchaba por respirar.

Pedido de justicia

Miles de personas marcharon el domingo en esta ciudad del norte del país detrás de un ataúd blanco cubierto de rosas rojas para exigir "justicia".

AFP.

La multitud, muy diversa, permaneció mayoritariamente en silencio, solo roto para gritar "¡Si no hay justicia, no hay paz!". Una pancarta reproducía las últimas palabras de Floyd: "No puedo respirar".

Las imágenes impactantes de la muerte de Floyd, de 46 años, el 25 de mayo, provocaron una ola de protestas de "Black Lives Matter" contra la brutalidad policial y la injusticia racial en Estados Unidos y en las capitales de todo el mundo.

El juicio

El caso de Chauvin promete ser extraordinario en muchos aspectos: Contará con abogados estrella, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y se transmitirá en vivo.

La Oficina del Fiscal General del estado de Minnesota convocó a Neal Katyal, un exprocurador general interino que ha litigado ante la Corte Suprema, para ayudar con la acusación.

Katyal describió el juicio a Chauvin como un "caso criminal histórico, uno de los más importantes en la historia" de Estados Unidos.

Ashley Heiberger, una exoficial que ahora trabaja como asesora sobre prácticas policiales, dijo que "el hecho de que un oficial haya sido acusado penalmente por un uso abusivo de la fuerza es en sí mismo un caso atípico".

"Es aún más raro que sean condenados", agregó. "Existe una tendencia de los jurados a querer darle al oficial de policía el beneficio de la duda".

Sin embargo, las circunstancias que rodearon el caso de Chauvin, de 44 años, son tan preocupantes que "ningún policía u organización policial salió a defender su acción", dijo.

Otros tres agentes involucrados en el arresto de Floyd, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, enfrentan cargos menores y serán juzgados por separado.

Los cuatro involucrados en el caso fueron despedidos por el Departamento de Policía de Minneapolis.