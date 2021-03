Hace 20 años, una joven concejala de Castilla y León, en España, dio un paso que ninguna mujer daba para entonces. Denunció a su jefe, el Alcalde de Ponferrada de acoso sexual. Fue así como la opinión pública supo de Nevenka Fernández.

“Tengo 26 años y tengo dignidad”, dijo ante una conferencia de prensa antes de relatar cómo Ismael Álvarez la acosaba, recuerda el diario El País.

Nevenka tuvo que asumir las consecuencias del escándalo que había desatado. Ambos habían tenido una corta relación sentimental, pero la ruptura no pasó la página.

La tormenta sobre Nevenka

Persecución, amenazas y trampas para encontrarla a solas marcaron sus días como concejala. No podía hacer mucho, porque su acosador era además su compañero de tolda política, su jefe y la máxima autoridad del municipio. "¿Por qué no podemos acostarnos juntos aunque tú no sientas nada?”, le proponía Álvarez.

Ante el juez tuvo que contar ése y muchos otros episodios desagradables que ocurrían cuando él se encontraba solo con ella. Para 2001, fueron más los juicios contra Nevenka que el apoyo para quien ha sido considerada la primera mujer “Me too” de España.

Muchos hablaron pero pocos la escucharon. 20 años después, Nevenka cuenta su propia historia. La docuserie ya disponible. pic.twitter.com/g8kti27NST — Netflix España (@NetflixES) March 5, 2021

Aunque el alcalde fue condenado y tuvo que dimitir, Nevenka no respiró el aire de la victoria. Por el contrario, la dejaron sola. Tras la sentencia condenatoria hubo una manifestación de al menos 4 mil personas para respaldar al popular alcalde.

Nevenka no conseguía trabajo después de lo sucedido, su “fama” en nada reivindicaba el valor de su lucha, por lo que decidió salir del país. Con ello, terminó también su carrera como concejala de Hacienda en el Ayuntamiento.

Su historia llega a Netflix

Lejos de lo que se pensó, su historia de acoso pudo haber terminado de la peor forma si se hubiese callado. “Hice algo que tenía que hacer. Si no lo hubiese hecho, me habría muerto”, reflexionó la mujer radicada en Londres.

Este 5 de marzo la historia de Nevenka llegó a la plataforma Netflix mediante un documental de tres entregas donde se recordará su caso. "Queríamos que fuera ella, que nunca habló, la que nos contase cómo le ha marcado aquel episodio", dijo la directora del documental Maribel Sánchez-Maroto.