Un insólito hecho tuvo lugar en la India, luego que una mujer le exigiera el divorcio a su esposo tras descubrir que era calvo.

La situación se produjo cuando la esposa del sujeto se percató que él usaba una peluca, lo que le provocó una profunda molestia.

Debido a esto, y tras más de un año de matrimonio, la mujer tomó la decisión de separarse y así iniciar las diligencias para la disolución del vínculo.

¿Qué dijo la mujer?

La pareja del hombre contó al medio The New Indian Express que no dará marcha atrás en su postura ya que se siente traicionada.

"Es difícil para mí volver a vivir con él", expresó la mujer, quien admitió que antes de la boda el hombre tenía el "cabello espeso".

A pesar de esto, los encargados de concretar el término del matrimonio esperan que ambos se reconcilien, ya que para algunos resulta extraño que esta sea la causa del divorcio.

Cabe destacar que en la India los esfuerzos de reconciliación son obligatorios, por lo que la pareja deberá hacer todo lo posible para volver a estar juntos.