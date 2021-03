Un grupo de madres escandalizadas provocó que tres niños fueran expulsados de una escuela en California, Estados Unidos. El motivo no tenía que ver con su conducta ni con su rendimiento escolar, pero sí con el trabajo de su madre.

Tiffany Poindexter y su esposo se dedican a la producción y venta de fotos para la aplicación OnlyFans. Lo que provocó que varias representantes de la escuela de sus hijos la intimidaran e incluso imprimieran imágenes de ella para llevar la queja a la dirección.

La mujer, de 44 años, afirmó a medios locales que cuando se conocieron las imágenes y su puesto en la aplicación, se creó una campaña en su contra.

Tiffany, conocida en OnlyFans como “Señora Poindexter”, posa con diminuta lencería y gana al mes 150 mil dólares, algo que las madres de otros niños consideran inaceptable.

Para Chris, el esposo de la mujer, lo sucedido no es más que un acto de celos: "No es porno obsceno. Creo que la mayoría de los maridos ha echado un vistazo a la cuenta de Tiffany".

