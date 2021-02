Una familia de Arizona, Estados Unidos, compró un peluche de segunda mano para que su hija, pero se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que el juguete estaba relleno con droga.

La compra del muñeco no fue lo que los padres pensaban, pero ellos no lo supieron hasta que fueron a lavarlo.

Como el juguete era de segunda mano, decidieron que primero debía pasar por una lavadora, pero al palparlo detenidamente se dieron cuenta de que contenía algo raro en su interior.

Al revisarlo de manera detallada se dieron cuenta de que contenía una bolsa sellada repleta con más de 5.000 píldoras.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS