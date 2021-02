La muerte de un médico por Covid-19 en Honduras ha causado indignación entre sus colegas y amigos por no haber sido atendido en una Unidad de Cuidados Intensivos cuando lo requirió.

Yasser Cuellar, de 27 años, fue diagnosticado con el virus, pero la enfermedad avanzó a tal punto que estaba requiriendo más que atención primaria en un centro de salud móvil.

Sucedió en San Pedro Sula. Su madre Nidia Fuentes levantó la voz para culpar al sector salud por no atenderlo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El Doc. Yasser Cuellar pudo haberme atendido a mi pero a el nadie lo atendio.



QUE DOLOR PARA SU MADRE, FAMILIAS Y AMIGOS. pic.twitter.com/tyuFk4MSOm — Melbin Díaz® (@MelbinDiaz) February 15, 2021

Quería ser pediatra

"Si mi hijo hubiera recibido un cupo en el IHSS una semana antes de su muerte se habría recuperado", expresó Fuentes, quien sepultó a Cuellar en el cementerio Jardines del Recuerdo, el lunes 15 de febrero.

"Me llamó un día antes de morir y me dijo 'mamá, si me puede sacar de aquí, hágalo'". Cuellar era atendido en un hospital móvil donde, según dijo, no cumplían los protocolos de atención para su cuadro.

Un colega de la víctima, identificado como Miguel Sierra, explicó que Cuellar necesitaba ser intubado y monitoreado en una unidad de cuidados intensivos porque estaba respirando con dificultad.

Yasser Cuellas era un joven muy querido, tanto en su comunidad como en el gremio de la salud. Una caravana lo acompañó hasta el cementerio local.

Yasser Amir Cuellar (Q.D.D.G) 😢 pic.twitter.com/BzheX8XZwh — Fanny Umaña (@Yasmin_UE) February 15, 2021

Estudiaba derecho, gastronomía y había ejercido la medicina en el Centro de Salud de Calpules atendiendo a pacientes con coronavirus. Irónicamente estaba a dos días de finalizar su servicio social. Uno de sus sueños era convertirse en pediatra. Sus amigos lo recuerdan como un joven alegre y colaborador.

Su madre también denunció que su hijo solo recibió equipos de bioseguridad completos en una sola ocasión. Antes de caer enfermo por el coronavirus solo estaba recibiendo mascarillas.

En contraste con lo expresado por la madre del joven fallecido, el titular de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, afirmó que ellos sí hicieron todo lo posible para que el joven fuera atendido.

Precisó que lograron un día de terapia intensiva, pese a que impedimentos legales impiden a una persona que no cotiza en el Seguro Social ser atendida por sus centros de salud.

Ver cobertura completa