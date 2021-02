El volcán Etna volvió hacer erupción este martes y la situación quedó plasmada en varios registros que lograron tomar algunas personas que se encontraban en Sicilia (sur de Italia) en ese instante.

En enero de este año ya se había producido un pulso eruptivo en el Etna, registrándose ríos de lava, una gran columna de humo y caída de cenizas.

Esta vez ocurrió algo similar, ya que en ciertas imágenes se aprecia el humo de color rojo desprendiéndose del cráter del volcán.

Cabe señalar que en estos últimos meses el Etna ha sido observado por distintos centros de monitoreo, ya que se trata de uno de los volcanes más activos de Europa.

Hasta el momento las autoridades locales no han reportado daños materiales o personas lesionadas a causa de este evento.

Arguably the scariest Etna eruption I've ever seen. And I've seen quite a few.#Etna #volcano pic.twitter.com/LQVda3T2Fy