En un temerario acto y por causas que se investigan, un niño de tan sólo 12 años se ha convertido en un verdadero héroe al oponerse a balazos a unos sujetos que intentaron perpetrar un robo en la casa de su abuela.

La situación tiene desplegada a la policía de Goldsboro, ciudad ubicada en el condado de Wayne en el estado estadounidense de Carolina del Norte, cuando el menor las emprendió contra dos sujetos enmascarados que ingresaron al inmueble y terminaron hiriendo a la mujer de 73 años.

El hecho ocurrió cerca de las 01:00 horas de este domingo, cuando los individuos accedieron a la casa e intimidaron a Linda Ellis, a quien atacaron y amenazaron exigiendo dinero y disparando en una pierna, razón por la cual el menor de edad decidió utilizar el arma de fuego.

Debido a la acción del niño, uno de los individuos terminó falleciendo, mientras que el otro sujeto logró darse a la fuga.

Sobre la situación, Randolph Bunn, el tío del niño que también estaba en la casa al momento del ataque, sostuvo a ABC11, que "entraron a la casa, un tipo tenía una pistola y, simplemente, me tiraron al suelo. Mi madre (la mujer de 73 años) estaba en la cocina, no sé por qué le dispararon".

Siguiendo con su relato expuso que "el intruso le dispara a su abuela y también le habría disparado a él (el niño), también me habría disparado a mí. Nos habría matado a todos".

#NEW: A 12-year-old Goldsboro boy fired off shots at two masked robbers who broke in & shot his grandmother, Linda Ellis. One of those robbers died from their injuries.



At 6, we speak to the family about the frightening ordeal & give an update on “Miss Linda’s” condition. pic.twitter.com/q7yvwPXS9j