Un gigantesco accidente de tránsito se registró en una autopista de Texas (EE.UU), donde se vieron involucrados más de 100 vehículos debido a una tormenta invernal que provocó el congelamiento del pavimento que se volvió resbaladizo.

La situación se reportó en la Interestatal 35, cerca del centro de Fort Worth, y tras las primeras labores de ayuda, la policía reportó al menos cinco personas fallecidas, a los que se suman decenas de heridos.

Ante el panorama, donde hay involucrados vehículos y camiones, rescatistas arribaron al lugar y se estableció un centro comunitario de ayuda para entregar información a familiares que llegaron a la zona del accidente.

Hasta el momento y según reportes de AFP, son 36 las personas que fueron llevadas a hospitales de la zona y el vocero del departamento de bomberos, Michael Drivdahl, informó que esta cifra podría subir porque los rescatistas continúan trabajando.

Un video publicado en Twitter por el "cazador de tormentas" del norte de Texas, Jason McLaughlin, mostró docenas de vehículos apilados en Fort Worth.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q