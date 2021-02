En un libro, que más bien hace las veces de disculpa pública, Ali Sanders explica cómo fue que, teniendo a dos bellos bebés en casa, los devolvió a la oficina de adopciones.

La mujer explicó que su historia se remonta a 2012, cuando se casó con su novio Michael. Durante un par de años intentaron ser padres, pero los médicos encontraron distintas dificultades en ambos.

Creyéndose infértiles, se inscribieron en un programa de adopciones y poco después habían encontrado para ellos a un par de bebés que podrían cumplir su sueño. En 2014, luego de distintos procesos que incluían visitas al hogar de acogida, familiarizarse con los gemelos de ocho meses y acondicionar su casa.

La pareja, residenciada en Staffordshire (Reino Unido) vivía una mezcla de emoción y miedo por la nueva experiencia, pero algo en Ali no parecía encajar. La mujer, que trabaja como bibliotecaria escolar, sentía afecto por los niños, pero no al nivel de una "mamá". Por alguna razón que la mujer no lograba entender, su nuevo rol no afloraba.

Michael se enamoró de los niños y se mostraba más a gusto con su nueva condición de papá. Varios familiares conocieron a los bebés, que ya estaban listos para vivir con ellos y avanzar en los trámites legales que requieren estos casos.

Sucedió lo inesperado

Cuando la pareja tiene dos días con los gemelos en casa, la mujer acude a un chequeo médico y éste le informa que está embarazada. Sin creerlo, la mujer lo negó de modo tajante. "Le dije: No puedo ser, y me preguntó: ‘¿Por qué?’ Le respondí: 'Porque somos infértiles y acabamos de adoptar gemelos'", escribió Sanders.

Para ir a lo seguro, la mujer acudió a una prueba de embarazo y a otro chequeo médico y todos coincidieron. Esta nueva realidad causó un aluvión de dudas sobre si continuar abrigando a un par de bebés recién adoptados o devolverlos.

La noticia del embarazo precipitó la decisión que Ali estaba a punto de tomar de todos modos, porque nunca sintió empatía, apego o cualquier otro sentimiento que la atara emocionalmente a los bebés.

"Mi recuerdo primordial es el de estar sentada rezando para que los gemelos no se despertaran, porque cuando lo hicieran, tendría que volver a fingir ser madre de nuevo", confiesa la mujer, quien afirma haber comprendido las críticas que recibió en 2015, cuando entregó a los bebés.

Michael, su esposo, comprendió a su esposa, pues fue testigo de sus cambios de humor, de las dificultades de adaptación que experimentó y la apoyó en su decisión.

Adoptados por otra pareja

El embarazo de Ali prosiguió y en octubre de ese año nació Jacob, su único hijo biológico. Los bebés fueron adoptados por otra pareja rápidamente, lo que produjo sentimientos encontrados en Michael y Ali, quienes ahora sueñan con que algún día este par de chicos llame a su puerta.

Como nota curiosa, Ali logró incorporar al expediente de los hermanitos una carta para ellos en la que explica que lo sucedido no fue su culpa y que lamenta haberlos defraudado.