Un extraño caso de acusaciones mutua, pero con resultados desiguales, mantuvo una semana tras las rejas a una joven de 18 años en Argentina. Se trata del caso de la estudiante y deportista Rocío Cepeda, jugadora de hockey.

Los detalles del insólito hecho

Ella acudió a una reunión con varios amigos, el 29 de enero, y por la madrugada decidieron tomar un servicio de transporte a través de una aplicación para que los llevara hasta sus casas. El conductor asignado al servicio de la empresa Beat fue Daniel Alejandro Flores, un expolicía de 37 años.

El hombre pidió a la joven que se sentara en el puesto delantero para ir más cómoda, mientras que sus dos acompañantes se quedaron atrás. El viaje de 12 minutos en Grand Bourg, al norte de Buenos Aires, fue una pesadilla que todavía no termina.

En el trayecto todo iba normal hasta que se bajó un primer joven. Luego la ruta siguió con Rocío y su amigo. Según la víctima, el conductor la miraba, le preguntó si tenía novio y en un momento la tocó. Después decidió cambiar la ruta del viaje y entró por calles distintas y oscuras.

La mujer se resistía a los abusos del hombre y el amigo que viajaba atrás le dio varios golpes al plástico que separa los dos espacios para tratar de ayudar a su amiga.

"Mami, me quiso violar"

“Le di 400 pesos porque se iban a ir caminando. Le dije que vaya y venga en taxi porque me da miedo que salga de noche (...) Me fui a dormir y a la madrugada me despiertan para decirme que estaba en la comisaría y que tenía que ir urgente. No entendía nada”, explicó la madre de Rocío, identificada como Claudia.

La madre detalló que la muchacha lloraba y le decía "mami, me quiso violar, me quiso violar". El amigo que también viajaba en el taxi mantiene la misma versión, pero el conductor del vehículo les había tomado la delantera y los denunció por robo.

La madrugada del incidente, el conductor cortó el contacto con los jóvenes al detener el automóvil y bajarse para gritar que lo estaban asaltando. Las víctimas creen que su reacción se debió a que se le iba a hacer difícil enfrentar a los dos jóvenes.

La muchacha y su amigo huyeron, pero el hombre decidió tomar ventaja al presentarse como víctima. Según su historia, la joven lo había sometido con un cuchillo, sin embargo, el arma citada no apareció.

Pese al cruce de señalamientos, la policía capturó a los muchachos, horas después soltó al chico por ser menor edad, pero Rocío quedó detenida por robo agravado en la comisaría de Barrio Frino.

Acusan contradicciones en el testimonio del conductor

“Lo que pedimos es que el fiscal revise toda la causa, con las declaraciones de los menores, y que lo haga con perspectiva de género. Hay una discriminación importante en la posición jurídica que tomaron", exigió la abogada Raquel Hermida Leyenda.

Para la defensora de Rocío, el expolicía ha mostrado contradicciones en sus declaraciones, tanto en la fiscalía como en la comisaría. "Primero dijo que le quisieron robar la billetera en una calle, después reconoció que los chicos iban en el remís. Primero iban atrás, después que Rocío adelante. Como esas hubo otras diferencias en su relato, pero los chicos dicen lo mismo", sostuvo.

La abogada informó, a través de sus redes sociales, que la chica fue liberada este miércoles 3 de febrero, aunque todavía es procesada por la denuncia del taxista, quien sigue en libertad.