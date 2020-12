Joseph William McDonald, un joven de 23 años con problemas de ira se declaró culpable de haber matado a su bebé de dos meses, ya que el pequeño no lo dejaba concentrarse en sus videojuegos.

Según detalla el Daily Mail, McDonald se declaró culpable del delito de homicidio infantil en la Corte Suprema del estado de Victoria, en Australia, el día viernes. El pequeño Lucas no pudo sobrevivir la grave lesión en la cabeza que su padre le provocó el 24 de octubre del 2019.

En la declaración ante la corte, el homicida dijo que se encontraba en medio de una partida de PlayStation cuando se sintió frustrado y arremetió contra el pequeño Lucas. Días antes del ataque, el joven había realizado búsquedas en internet para tratar los ataques de ira.

Ataque de ira

El día 24 de octubre del año pasado Samantha Duckmanton, la madre del pequeño, escuchó a Lucas hacer un sonido de llanto agudo. Al preguntar qué había ocurrido McDonald dijo que estaba "envolviendolo".

El bebé comenzó a empeorar su salud, cambiando su color y rehusándose a tomar leche. La madre asumió que se debía a que el bebé había sido vacunado durante la mañana de ese día.

Al no tener mejoría durante la noche, Samantha decidió llevar a su hijo a la urgencia del Hospital de Benalla, al noreste de Victoria. Debido a su gravedad fue trasladado posteriormente al Hospital Infantil Monash, en donde fue declarado muerto el día 29 de octubre.

Los doctores del hospital le dijeron a Samantha que las lesiones de Lucas no correspondían a un accidente. Tras esto la mujer enfrentó a su pareja, quien admitió que le apretó mucho la cabeza para que el bebé se callara. Posteriormente el hombre escapó del hospital, para posteriormente ser detenido por la muerte del pequeño de nueve semanas.

El hombre que será condenado a fin de mes, envió una serie de mensajes a Samantha, en donde pide su perdón por ser "el peor padre" y "la peor pareja".

En la declaración judicial Samantha recordó con amor la llegada de su hijo. "Me enamoré instantáneamente", dijo. Posteriormente se dirigió a su expareja: "Me traicionaste. Lucas merecía sentirse seguro y protegido por su papá. No mereces perdón ni tampoco el título de papá".