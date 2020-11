¿Qué pasó?

En la primera entrevista televisiva desde que perdió su candidatura a la reelección, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en afirmar que el resultado de las votaciones "fue un fraude total".

Las palabras de Trump

El representante del Partido Republicano sigue sin reconocer su derrota y en esta oportunidad indicó que "no me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses".

"Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total", afirmó, al igual que en otras oportunidades.

A pesar del ataque sin precedentes de Trump contra la validez del sistema electoral estadounidense, su equipo legal aún no ha aportado alguna prueba que se sostenga en los tribunales.

"Tenemos muchas pruebas"

Sin embargo, Trump aseguró que "estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo".

"Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas", recalcó, aunque sus intentos por demostrar aquello han sido rechazados caso tras caso por los jueces del país.

Ante esto, expuso que "deberíamos ser escuchados por la Corte Suprema. Algo debe de poder llegar hasta allí. De lo contrario, ¿qué es la Corte Suprema?.

El Colegio Electoral realizará los protocolos formales de confirmación de Joe Biden como el próximo presidente cuando sus miembros se reúnan el 14 de diciembre, y el demócrata deberá prestar juramento el 20 de enero del próximo año.