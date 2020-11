Un tigre de bengala, que presuntamente escapó de un parque, hirió a dos personas que encontró a su paso, difundieron medios locales de la India.

El animal intentaba escapar y se alteró por la presencia de personas a las que intentó atacar, pero cayeron por un barranco de poca profundidad.

El felino, que también cayó en la zona socavada, logró reponerse y siguió corriendo desorientado. Había ingresado a la población de Tezpur.

El ataque no provocó lesiones graves en las dos personas y se recuperan en un hospital. Esto demuestra que el tigre no estaba "de cacería".

Forest officials suspect that the tiger might have strayed out of Kaziranga National Park or Nameri National Park and Forest Reserve. pic.twitter.com/RqFxZMH1WJ