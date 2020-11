Un dramático episodio habría ocurrido al interior de un jardín infantil ubicado en la ciudad argentina de Lomas de Zamora. Un grupo de padres denuncia que un hombre, que ofreció una rutina vestido de payaso en aquel recinto, abusó sexualmente de al menos ocho niños.

El acusado es identificado como Paulo Meneses, quien trabaja para el Departamento Municipal de Cultura de dicha localidad. Los abusos habrían sido cometidos supuestamente a mediados de 2019.

¿Qué dicen los padres?

"Yo venía notando rara a mi hija. Hasta que un día sale del jardín enojada con el padre y conmigo y nos dice que no la cuidamos, y ahí nos cuenta", dijo una madre de una de las presuntas víctimas.

La mujer agregó que sus primeras sospechas se levantaron después de la visita del payaso al establecimiento, ya que no quería asistir a clases ni comer. Recién después de seis meses del espectáculo del acusado, y con ayuda psicologica, la pequeña pudo contar todo, según consigna Crónica de Argentina.

Captura.- Padres exigen respuestas a la justicia argentina.

Graves denuncias anteriores

Esta no es la única denuncia de índole sexual que Meneses enfrenta, ya que en 2002 fue acusado de violar en manada a una compañera de escuela.

Todo ocurrió durante un viaje entre ella, Meneses y dos amigos más. En la noche los cuatro estaban compartiendo, pero la joven (cuya identidad pidió no ser revelada) quedó inconsciente luego que Paulo le ofreciera un trago parecido a whisky con jugo de manzana. A partir de entonces, entre los tres sujetos la habrían violado.

"Sentía desesperación, que cambiaban las personas que me iban violando y yo no tenía fuerzas para moverme. Quería sacármelos de encima, y por más que lo intentara, no podía, era como estar paralizada, pero a la vez sentía y escuchaba todo, sus voces, sus risas, que entraban y salían de la carpa", contó a Política del Sur.

Drogada con burundanga

Por temor, la joven intentó no asumir que fue una violación: "Quizá hacerme cargo de eso en ese momento, hubiera sido demasiado traumático. Veía a mis violadores todas las mañanas en la escuela. Entonces, elegí pensar que fue una pesadilla, después elegí no volver a pensar en eso".

No obstante, en un recuerdo fugaz revivió el lamentable momento: "Lo recordé todo, como mirar una foto. Todas las señales físicas, pero no lo que había pensado esa noche".

La presunta víctima rompió el silencio 17 años más tarde, cuando en septiembre de 2019 habló del ataque y que había sido drogada con "burundanga". También se sumó a la denuncia presentada por los padres afectados y pide declarar como antecedente en la nueva querella que enfrenta el payaso.