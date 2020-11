Fue en el año 2004 cuando se detectó por primera vez el virus Chapare, denominado así por la región de Bolivia en la que apareció, y tras un brote producido en 2019, científicos ahora hallaron evidencia de la transmisión entre humanos de esta enfermedad.

Tras el brote de 2019, una investigación desarrollada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos entregó nuevas evidencias del virus que tiene características parecidas al Ébola, ya que también produce una fiebre hemorrágica.

El Chapare es una arenavirus que puede causar una fiebre hemorrágica, pero además otros síntomas como: dolor abdominal, vómitos, encías sangrantes, erupción cutánea, dolor detrás de los ojos e insuficiencia orgánica.

Para la tranquilidad de la población actualmente no existen brotes activos de esta enfermedad, que no tiene el potencial de convertirse en una pandemia como el coronavirus, sino que tendría un comportamiento epidémico más parecido al Hanta.

"Las fiebres hemorrágicas como el ébola rara vez se propagan tan ampliamente como las enfermedades respiratorias", detalla Colin Carlson, investigador de la Universidad de Georgetown, según informa Deutsche Welle.

Los resultados de la investigación fueron presentados el lunes 16 de noviembre en la reunión de Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH). Dentro de estos destacan las evidencias de que el Chapare se transmite de persona a persona.

