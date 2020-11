Desde hace varios meses, el estado de Washington, en Estados Unidos, ha hecho gestiones sanitarias para eliminar los nidos de la especie invasora de avispones asiáticos, que representan un peligro para la apicultura del lugar.

A pesar de las labores de fumigación, estos ejemplares siguen invadiendo zonas rurales del país norteamericando, llegando a cruzar fronteras aledañas.

Recientemente, el gobierno de Canadá informó el avistamiento de varios "avispones asesinos", como son conocidos, en la provincia Columbia Británica, un hecho que ha preocupado enormemente a los agricultores de la zona.

De acuerdo a la cadena canadiense CBC, los insectos fueron localizados en las cercanías de la ciudad de Langley, una de las principales de aquella provincia.

Según expertos, uno de los encontrados es una reina, la cual podría haber hecho la construcción de un nido en algún bosque de la zona. Hasta ahora son seis los ejemplares encontrados en esa región y se ha destruido solo un panal, sin embargo, están en busca de más rastros que puedan llevar al panal principal, para eliminar la plaga completamente.

Invasión preocupante

Aunque se trata de una “situación controlada”, no deja de ser preocupante.

“Lo loco es que con seis especímenes recolectados durante todo un año, la densidad es tan baja que no tenemos un punto focal. No tenemos un sitio en particular que diga: ‘es probable que un nido esté aquí'”, sostuvo Van Westendorp, experto en la búsqueda de estos insectos, según consignó RT.

Las autoridades del gobierno están alerta por la presencia de este avispón, ya que puede llegar a medir seis centímetros y matar a la especie obrera de abejas, necesarias para la actividad agrícola.