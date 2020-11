En la ciudad de Mar del Plata, Argentina, un ladrón le robó su teléfono celular a una mujer, tras lo cual decidió huir.

Sin embargo, la víctima enfrentó al delincuente poniendo en práctica sus conocimiento de jiu-jitzu, un arte marcial japonés que consiste en aprender a manejar llaves con las manos y las piernas para reducir al oponente, según reportó diario Uno.

El hecho

La situación se registró el pasado martes 10 de noviembre, cuando la mujer salió en búsqueda del delincuente con ayuda de una amiga que andaba en un vehículo.

Algunas de las personas que se encontraban en el sector también contribuyeron al improvisado operativo, alertados por las voces de auxilio.

"Anda a laburar, estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robés", le dijo la joven al hombre una vez que lo agarró y lo redujo, sosteniendo su cuello y rodeándolo con sus piernas.

"Estoy enojada, pero contenta"

"Mi primera reacción fue darme vuelta y correrlo. Había gente que estaba ahí y me pudo ayudar a agarrarlo", relató la mujer.

"Cuando me robó, me crucé a una compañera de trabajo en auto y lo perseguimos. Me bajé del auto, le golpeé la cabeza y le seguí pegando, me dio mucha bronca e impotencia, yo salía de trabajar y me arrebató el celular. No me arrepiento de haberlo hecho. Estoy orgullosa y espero que este chico no vuelva a robar", contó.

"Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este 'chabón' en tres segundo se hizo la mitad de mi sueldo. Estoy enojada, pero contenta porque recuperé el celular", manifestó la mujer.

Mira el video: