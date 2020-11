¿Qué pasó?

Este domingo, el presidente en ejercicio de Estados Unidos, Donald Trump, dijo por primera vez que Joe Biden ganó las recientes elecciones, a más de una semana de proclamarse su triunfo en los comicios en el país norteamericano.

En su cuenta de Twitter, el mandatario admitió este hecho, aunque insistió en su postura de que existió fraude en el proceso electoral.

¿Qué dijo Trump?

“Él ganó porque la elección fue amañada. No fueron permitidos observadores, los votos fueron tabulados por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipamiento de mala calidad que ni siquiera podría calificar para Texas (¡donde gané por mucho!)”, dijo Trump citando un video de la cadena FOX.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

“Los medios falsos y silenciosos, y ¡más!”, agregó, terminando de enumerar algunas de las razones que, para él, habrían conspirado en su contra en las elecciones.

"Son una broma enfermiza"

Unos minutos después, Trump volvió a tuitear sobre este asunto perseverando en su teoría del fraude y cuestionando la votación por correo.

“Todos los ‘fallos’ mecánicos que tuvieron lugar la noche de las elecciones fueron en realidad ELLOS tratando de robar votos”, aseguró el presidente estadounidense.

“Sin embargo, tuvieron mucho éxito sin que los atraparan. ¡Las elecciones por correo son una broma enfermiza”, concluyó.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Manifestación a favor

El sábado, en tanto, en la ciudad de Washington hubo una masiva reunión de manifestantes partidarios de Trump, quienes le brindaron su apoyo y exigieron que continúe en el poder por otros cuatro años más.

“Cientos de miles de personas que muestran su apoyo en D.C. ¡No aceptarán una elección manipulada y corrupta!”, dijo al respecto el mandatario en su cuenta de Twitter.

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

