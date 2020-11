El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasó en su intento de acceder a un segundo mandato, pero miles de sus seguidores realizaron el sábado una protesta festiva en Washington para expresarle su "amor" y denunciar lo que consideran un "robo" electoral, pese a la ausencia de pruebas.

En su trayecto desde la Casa Blanca para ir a jugar al golf, el presidente republicano, que todavía no ha reconocido su derrota en las elecciones frente al demócrata Joe Biden una semana después de conocerse los resultados, pudo ver desde su limusina blindada a varios centenares de sus simpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.

El convoy presidencial pasó frente a la Plaza de la Libertad, donde los congregados gritaban "¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!" o "¡USA!, ¡USA!".

Muchos de ellos agitaban banderas de "Trump 2020" y algunos portaban pancartas en las que podía leerse "Mejor presidente de la historia" o "Detengan el robo".

Una escena inusual en el corazón de la capital estadounidense, donde Biden obtuvo el 3 de noviembre el 90% de los votos de la ciudad.

"El presidente Trump merece ver quién lo apoya, sentir el amor que le tenemos", dijo Kris Napolitana, de 50 años, quien acudió desde la cercana ciudad de Baltimore.

Otros, como Pam Ross, que condujo más de ocho horas desde Ohio, en el norte del país, vinieron desde mucho más lejos para asistir a estas protestas convocadas por diferentes grupos, incluyendo la milicia de extrema derecha "Proud Boys".

Los demócratas "están tratando de impulsar a Joe Biden al poder lo más rápido posible porque saben que el robo de las elecciones se demostrará con el tiempo", dijo Ross bajo su gorra rosa de "Mujeres por Trump".

El presidente saludó en Twitter las manifestaciones en su honor y, exagerando su convocatoria, aprovechó la ocasión para reiterar sus acusaciones -sin fundamento- del supuesto fraude electoral del que se dice víctima.

"Cientos de miles de personas muestran su apoyo en (Washington) DC. Ellos no tolerarán una elección amañada y corrupta!", tuiteó por la tarde.

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8