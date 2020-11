La viróloga china Li-Meng Yan ha reiterado en Twitter su última teoría acerca del origen del nuevo coronavirus, afirmando que es un arma biológica creada en un laboratorio de su país.

Esta hipótesis la viene sosteniendo desde hace unos meses atrás cuando se intensificó la pandemia en el mundo y la ha compartido en distintas entrevistas en medios de comunicación.

A continuación te contamos lo que descubrimos sobre esta científica -que huyó de su país hasta Estados Unidos-; detalles de sus investigaciones y te presentaremos los argumentos que contradicen sus estudios.

Li Meng Yan ha realizado diferentes investigaciones relacionadas al coronavirus. Una de ellas está en la revista médica británica, The Lancet, en la cual se detalla que la especialista cuenta con afiliación en la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina LKS y en la Universidad de Hong Kong.

SARS-CoV-2 Is an Unrestricted Bioweapon: A Truth Revealed through Uncovering a Large-Scale, Organized Scientific Fraud, es el nombre del estudio publicado por la doctora en octubre de 2020 y en el cual afirma que el Covid-19 no existe en la naturaleza y que su secuencia ha sido fabricada en un laboratorio chino.

My second scientific report is published in zenodo.



This is the only account in Twitter for Dr. Li-Meng YAN. pic.twitter.com/THgVjuQawx