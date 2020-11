El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo, Joe Biden, valoraron este lunes la noticia de que una vacuna desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech fuera "90% efectiva" para combatir el coronavirus.

"El mercado bursátil sube en grande, vacuna próximamente. Informe 90% efectivo. ¡Qué gran noticia!", tuiteó el presidente minutos después del anuncio de Pfizer, que provocó un salto en las bolsas europeas.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!