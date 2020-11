Las autoridades austriacas emprendieron en la noche del lunes al martes la búsqueda de uno de los autores del atentado en Viena, que ya deja al menos tres muertos, un "ataque terrorista", según el canciller Sebastian Kurz.

Uno de los atacantes, armado con un fusil de asalto y un falso cinturón de explosivos, fue abatido por la policía. Era un "simpatizante" del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según los indicios recabados en su vivienda, precisó el gobierno.

De acuerdo al diario alemán Bild, el autor habría anunciado la acción el lunes en Instagram. Si bien la cuenta fue cerrada, los investigadores están tratando de verificar la identidad del usuario.

De hecho, en una foto el sujeto aparece con un rifle de asalto, una pistola y un machete. Una imagen que es acompañada con un mensaje en que el sospechoso hace una ofrenda al líder del Estado Islámico.

Sin embargo, hasta el momento los ataques no han sido reivindicados a alguna agrupación en especial.

El balance de los tiroteos se eleva ya a tres muertos, dos hombres y una mujer, según los últimos datos proporcionados por la policía.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh