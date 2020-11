Por cinco años, Paola Estefanía Tacacho soportó el acoso de quien a la postre fue su asesino, Mauricio Gilberto Parada Parejas, quien habría sido su alumno cuando ella daba clases de inglés en el Instituto Mark Twain de Tucumán, Argentina.

Desde el año 2015, la joven de 32 años de edad sintió cómo era vivir con la desesperación de ser vigilada, producto del acoso del que fue víctima por parte de Mauricio, hombre que se dedicó a hacerle la vida imposible en persona y por redes sociales.

Pese a las reiteradas denuncias de Paola contra su agresor, las autoridades argentinas hicieron caso omiso a las amenazas que recibía la profesora y, ahora, después de tantos años de abuso la historia terminó con el femicidio de la educadora el pasado viernes 30 de octubre.

#Tucumán Por el femicidio de Paola Estefania Tacacho, los familiares, amigos y organizaciones sociales pedirán que se investigue a los fiscales y jueces que "no escucharon" sus 13 denuncias.Esta tarde a las 18hs, harán una marcha en la Plaza 9 de Julio a Tucumán Capital. pic.twitter.com/SrOmFJICn0 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) November 2, 2020

Años de acoso

"Con la poca fuerza que me queda escribo estas líneas. Mi hermana, Paola Estefanía Tacacho, 'Miss Pao', como le decían sus alumnos, fue asesinada por su acosador, un tipo que la venía hostigando hace 5 años", sostuvo su hermana, según informa del sitio Perfil.com.

Mauricio atacó en la calle a la educadora. La mató a puñaladas delante de mucha gente y luego se quitó la vida, consignaron los medios locales.

El femicidio de Paola Estefanía Tacacho podía haber sido evitado#Salta #Hoy 18hs plaza 9 de Julio #BastaDeFemicidios #NiUnaMenos #NiUnaMás

Vivas, libres, sin miedo y sin justicia patriarcal nos queremoshttps://t.co/iKe6GHIO5E pic.twitter.com/DQ9oxqPDgb — fol.comunicacion (@FOLprensa) November 2, 2020

"Cinco años de calvario vivió mi hermana, muchas denuncias hechas, enfrentamientos, acosó a toda nuestra familia vía redes sociales, este maldito femicida me la mató, le arrebató la vida y después se mató él con la misma arma", relató la hermana de la víctima en redes sociales.

El asesinato de Paola, sin duda, no sólo impactó e indigno a su familia y amigos, sino también a toda la comunidad de Tucumán, quienes organizaron una marcha para exigir justicia.

"El sistema no funcionó"

De acuerdo a los medios de ese país, el nivel de acoso fue tal que la joven se vio obligada a cerrar sus redes sociales porque su exalumno le mandaba mensajes desde perfiles falsos.

"No tenía Facebook porque su acosador de años no la dejaba en paz. Quería irse a vivir a Francia, era licenciada en inglés, pero estudiaba francés para hacerlo. Una piba hermosa, llena de vida. La mató su acosador al que denunció. Pero el sistema no funcionó con Pao. Volá alto", contó una de sus amigas.

"Él no completó el primer año, se fue antes. Siempre fue ‘raro’. Y todo empezó por una ‘mala nota’ que Paola le puso en un trabajo. A partir de ahí iba todos los días que teníamos clases a la puerta del instituto", relató al mencionado medio una exalumna de la víctima y compañera del femicida.

"Me la mató": indignación y reclamo a la justicia tucumana por la joven asesinada. Los familiares de Paola Estefanía Tacacho, la mujer asesinada por su ex alumno Mauricio Parada Parejas al que había denunciado en 13 o... | Tucumán Despierta - https://t.co/4FdwmSrtuf pic.twitter.com/hG6HIicUTJ — Tucumán Despierta (@TucumanD) November 1, 2020