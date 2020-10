¿Qué pasó?

Un hombre estadounidense, residente en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, se ganó 1 millón de dólares tras encontrar un boleto de lotería olvidado mientras hacía aseo en su casa.

El afortunado, identificado como James Kinder, de 38 años, indicó que el ticket lo había comprado hace semanas y lo había dejado encima de su chimenea, olvidándolo por completo.

Sin embargo, para su suerte, un día mientras limpiaba su hogar encontró el boleto, lo raspó y se convirtió en el ganador del millonario premio.

¿Qué dijo?

“Me encontré con el boleto sin raspar mientras limpiaba la casa. Cuando lo raspé, ¡me di cuenta de que en realidad era el ganador de 1 millón de dólares!”, manifestó Kinder, según informa Florida Lottery.

“¡Desearía haberlo encontrado antes!”, bromeó el afortunado hombre.

El ganador eligió recibir su dinero en un único pago de 790 mil dólares, el monto definitivo en que quedó su premio después de la aplicación de impuestos.

Kinder compró el boleto ganador en una tienda que también resultó beneficiada con su premio, ya que el dueño del local recibirá 2 mil dólares como comisión por haber vendido el ticket.