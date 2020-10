¿Qué pasó?

Los equipos de rescate intentaban este sábado encontrar a sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados en el oeste de Turquía, tras un terremoto que dejó al menos 26 muertos y más 800 heridos en este país y en la vecina Grecia.

El terremoto

El movimiento telúrico, que se sintió en Estambul y Atenas y llegó a causar un mini tsunami, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

La magnitud del sismo, que se produjo a una decena de kilómetros de profundidad, fue evaluada por el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) en 7.

El trabajo

En Bayrakli, provincia de Esmirna, los equipos de rescate, con perros rastreadores, se afanaban para intentar llegar a las víctimas y posibles supervivientes entre una masa de vigas retorcidas y grandes trozos de hormigón, los vestigios de un inmueble de siete pisos colapsado, constató la AFP.

De vez en cuando pedían silencio para intentar localizar a posibles supervivientes.

La Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD) turca confirmó, hasta ahora, 24 muertos y 804 heridos.

En Grecia fue la isla de Samos, en el archipiélago del Dodecaneso (sureste), la zona más afectada: Dos jóvenes perdieron la vida por el derrumbe de un muro y nueve personas resultaron heridas, informó la cadena pública ERT.

"Fue el caos, nunca hemos vivido eso (...) Algunos edificios han sufrido daños, una iglesia en particular", situada en el puerto de Karlovassi, declaró Giorgos Dionysiou, el vicealcalde de Samos.

El sismo provocó una subida del nivel del mar que inundó las calles de Seferihisar, ciudad turca situada en el epicentro. La marejada también barrió las costas de la isla de Samos.

Revisa registros del terremoto

Turkey: Building in Izmir collapses after damage sustained in M7 earthquake. #deprem Video @DailySabah pic.twitter.com/9l7EmLgi0r — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) October 30, 2020