Un terremoto de magnitud 7 se produjo este viernes en el sureste del mar Egeo, en Turquía y logró ser captado por un joven "gamer" que se encontraba transmitiendo en vivo por internet en ese momento.

El registro muestra la reacción del "streamer", quien al principio se encontraba tranquilo frente al computador mientras interactuaba con sus seguidores.

Sin embargo, de pronto comenzó a producirse el fuerte temblor, lo que provocó que el joven comenzara a gritar sorprendido por su intensidad.

En cuestión de segundos el adolescente se levantó de su asiento y huyó del lugar donde se encontraba, situación que inmediatamente comenzó a ser comentada en el chat de la transmisión.

La magnitud del movimiento telúrico quedó en evidencia en las imágenes, donde posteriormente se puede ver la cámara del "streamer" agitándose con fuerza y su propia silla desplazándose levemente.

En el registro audiovisual también se puede escuchar el fuerte ruido ambiente e incluso, los ladridos del supuesto perro del joven.

