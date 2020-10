El brasileño Marcos Paulo Da Silva llegó a una cárcel por primera vez en 1995 por un robo, pero una vez dentro se convirtió en un exterminador.

No sale de prisión desde aquel arresto cuando solo tenía 18 años de edad, y el motivo es que su verdadera carrera criminal se desató detrás de las rejas, según reseña el portal JC de UOL.

Ha matado a 48 reos y ahora pesan sobre él 217 años de condena por varios de estos crímenes. Los asesinatos han sido tan atroces, que a Da Silva lo apodan “Lúcifer”.

Padece un trastorno de personalidad

Los especialistas que han tenido acceso a Da Silva lo diagnosticaron con psicosis. En el pecho tiene tatuada la inscripción: “Lucifer es mi protector” y ha sumado otras imágenes como calaveras, tridentes y una esvástica nazi.

La Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria de Sao Paulo, registra su larga condena por la muerte de seis presos, pero le faltan otras sentencias, entre ellas, una del año 2015 por otros dos crímenes.

“Cuando él llega a una cárcel, es cuestión de tiempo para que comience a matar y cometer actos de barbarie contra los demás presos. Necesita tratamiento urgente”, dijo un celador de la cárcel “Presidente Venceslau”.

En su expediente destaca un liderazgo nato que lo llevó a fundar la llamada hermandad “Resgate do Bonde Cerol Fininho” para exterminar a miembros de la organización delictiva a la que perteneció: “Primer Comando de la Capital” (PCC).

Da Silva asesina, decapita y saca las vísceras de sus víctimas, además, ordena escribir el nombre de su organización con la sangre de los muertos. “¡Cómo me gusta esto, quiero matar más presos!”, ha dicho.

“Lucifer” confesó que asesinó a 48 hombres en diversas cárceles, y no se arrepiente.



“Fui usado por el PCC para exterminar presos. Pero no me arrepiento de matar a aquellas personas, porque era una lucha justa. Había muchos violadores y ladrones que robaban dentro de la prisión” declaró el hombre que padece psicosis y trastorno de personalidad.



Desde julio de este año está de vuelta a la cárcel “Presidente Venceslau”, donde los internos se muestran nerviosos por la peligrosidad de este paciente psiquiátrico sin tratamiento.