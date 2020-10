Seguir privado de libertad parece no ser un problema para Marcos Paulo da Silva, un preso brasileño, cuya condena aumenta con el pasar de los días debido a los asesinatos que comete al interior de los recintos penales.

De acuerdo a The Sun, el hombre de 42 años de edad, fue encarcelado por primera vez cuando era un adolecente por cometer un hurto menor; sin embargo su estancia en las cárceles han sido continuas debido a las atrocidades que ha cometido en el encierro.

El presidiario se ha hecho famoso en el país carioca y no precisamente por su buena conducta, sino por haber decapitado y destripado a casi 50 reclusos, razón por la cual es apodado "Lucifer".

Si bien aún no ha sido juzgado por muchos de sus delitos, sus múltiples condenas hasta la fecha lo han dejado con sentencias de cárcel por un total de 217 años.

"No me arrepiento de haber matado a todas estas personas. Eran violadores y ladrones que se aprovecharon de otros presos y les robaron", habría dicho el hombre hace unos días a un juez, según el medio británico.

El nivel de sus crímenes, sin ningún tipo de compasión ni arrepentimiento es tal, que su asombrosa historia carcelaria se ha expuesto en informes recientes de medios locales.

