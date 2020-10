Como 47 millones de estadounidenses, Kate Rubins emitió su voto anticipado para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Pero la astronauta fue la única que usó una urna espacial, a poco más de 400 km sobre el planeta Tierra.

"Desde la Estación Espacial Internacional (ISS): voté hoy", escribió Rubins, en un pie de foto publicado el jueves en la cuenta de Twitter de la NASA.

🗳️ Yes, astronauts can vote from space! Here's how it works: https://t.co/ufpZlEAoqe https://t.co/bXsW9dchSh