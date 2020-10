Los ensayos clínicos de la vacuna contra coronavirus que están desarrollando Johnson and Johnson se reanudarán prontamente en Estados Unidos, luego de que la farmacéutica informara que se está preparando para el proceso.

En tanto, AstraZeneca, junto a la universidad británica de Oxford, informaron que también retomarán las pruebas en dicho país.

El proceso de la vacuna fue detenida luego de que un voluntario se enfermara. Pero este viernes la farmacéutica dijo que estaba "planeando reanudar el reclutamiento" para el ensayo de fase 3, que comenzó a finales de septiembre y prevé incluir a 60.000 participantes.

"Después de una evaluación exhaustiva de un incidente médico grave experimentado por un participante del estudio, no se ha identificado una causa clara", dijo el grupo en un comunicado. "La compañía no ha encontrado evidencia de que la vacuna candidata haya causado el incidente".

Estados Unidos era el único país donde seguía suspendido el ensayo de la vacuna de Oxford, luego de que un participante se enfermara hace seis semanas.

"La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó hoy (viernes) el reinicio en Estados Unidos, luego de la reanudación de los ensayos en otros países en las últimas semanas", dijo AstraZeneca en un comunicado.

We’re pleased that major international regulators, including the FDA, have come to the same conclusion and decided that vaccinations as part of trials of our #COVID19 vaccine can safely resume around the world. https://t.co/ntKTXnKaJp