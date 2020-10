Un video se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde se puede ver el momento exacto en que un periodista argentino es víctima de robo, mientras espera el pase en vivo, para televisión abierta.

La víctima, en este caso, fue Diego de Marco, quien estaba en vivo para Canal 9 desde la ciudad de Sarandí. Mientras esperaba su turno para comenzar a hablar, un delincuente se le acercó corriendo y le arrancó su celular. En solo segundos el hombre se metió por un callejón y desapareció.

Una vez que el celular es arrancado, el periodista comienza a correr detrás del delincuente sin poder alcanzarlo: “Eh, dámelo... me acaban de robar el teléfono, me robaron el teléfono”.

Revisa el video

Reacciones

Aunque el momento quedó registrado en video, el rostro del implicado no quedó en evidencia porque en todo momento se cuidó de ser grabado. En solo instantes, desapareció de la escena sin dejar ningún tipo de rastro evidente.

El clip de 30 segundo se ha hecho viral en las últimas horas no solo en argentina sino también, a nivel internacional: “El colmo de la impunidad”, “Hace años que la gente de a pie no podemos caminar con el celular en la mano”, “Roban hasta a los periodistas”, “Que atrevido el tipo. No les importa nada”, son parte de los comentarios que han dejado en Twitter tras el incidente.