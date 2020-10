View this post on Instagram

El pequeño Nick Torres de solo 10 meses de edad será trasladado a su casa, después que autoridades decidieran que fuera entregado a la familia, tras un litigio por evitar que fuera desconectado del respirador artificial que lo mantiene con vida. Te cuento lo que le espera al bebé cuyos médicos lo declararon con muerte cerebral tras un accidente doméstico y todo lo que rodea este caso ocurrido en Texas ⬆️