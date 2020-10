Al mejor estilo de The Matrix, algunos científicos afirman que podríamos estar viviendo en una realidad virtual, como una especie de videojuego que implicaría un entorno simulado como en el famoso juego Los Sims.

Aunque parezca absurdo, especialistas en el tema manejan varias teorías en torno a esta idea. El filósofo sueco de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, Nick Bostrom, es uno de los principales defensores, en su trabajo “Are you living in a computer simulation?" (¿Estás tú viviendo en una simulación de computador?), expone varios argumentos.

Teorías sobre la realidad virtual

Bostron afirma que al menos alguna de las siguientes suposiciones es cierta: los humanos nos extinguiremos antes de llegar a una etapa posthumana, la civilización posthumana no estará interesada en construir simulaciones de sus ancestros o simplemente vivimos en una simulación por ordenador.

El astrofísico de la Universidad de Columbia, David Kipping, que ha estudiado bien estas hipótesis, ha llegado a la conclusión de que hay casi un 50% de posibilidades de que vivamos en una realidad virtual, aunque admite que esas probabilidades siempre han estado por debajo de ese porcentaje.

Con la intención de hacer más comprensible los argumentos de Bostrom, Kipping los redujo a solo dos posibilidades: o existen las mencionadas simulaciones o simplemente no existen.

"Kipping hizo su análisis aplicando la inferencia bayesiana, la cual permite calcular la probabilidad de un suceso, denominado probabilidad posterior, haciendo primero una suposición sobre el objeto en cuestión y asignándole una probabilidad previa", detalló El Universo.

Sin descartar la existencia real

Por lo tanto, el científico concluye que no existen argumentos contundentes para inclinarse por algunas de las hipótesis, ya que los humanos no han sido capaces de crear este tipo de realidades. “Si comenzamos a crear simulaciones convincentes, las probabilidades pasarán del 50% hasta casi la certeza de que no somos reales".

Es decir, que cuando la humanidad tenga la capacidad de crear una simulación con seres conscientes dentro de esta, la idea de que somos reales quedará descartada y, según Kipping, solo así se podría afirmar con certeza que somos una simulación.