A través de su cuenta de Facebook, Natalie Arriete, pidió ayuda a un diseñador para “eliminar” de una foto familiar a su hijastro. La petición la hizo en un grupo llamado "Photoshop Fairy Connection", y de inmediato el caso se viralizó no solo en Australia, donde ocurrió el hecho, sino también a nivel mundial.

"¿Alguien puede quitar al niño del centro?" preguntó la mujer en la plataforma digital, señalando al pequeño que estaba sonriendo feliz en la postal. Un trabajo por el que Arriete estaba dispuesta a pagar hasta 10 dólares y que, finalmente, logró concretar.

Una vez obtuvo lo que deseaba, cambió su foto de perfil de Facebook con la foto en la que no sale su hijastro.

Aunque la propuesta laboral comenzó en la red social, fue días más tarde cuando la historia se viralizó, cuando un tuitero estadounidense llamado Wade Cross, publicó un pantallazo del indignante pedido.

The lump in my throat after seeing this will never go away :( pic.twitter.com/cPiOLn5STV