Chris Grailey, un joven de 29 años escéptico del coronavirus, se encuentra internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Watford, Reino Unido. Allí se encuentra con respiración asistida y una serie de sondas en su cuerpo. "Yo creía que era invencible", dice postrado desde su cama en la UCI.

Llamado de advertencia

Grailey viralizó un emotivo video desde el hospital contando sus historia y esperando que otros jóvenes no comentan sus mismo errores.

Según señala METRO, el joven contrajo el mortal virus cuando se encontraba de vacaciones en las Islas Baleares, España. "Lo contraje (el virus) en Tenerife pensando que era invencible, no usando mascarilla. Yo pagué el precio... No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo", dice.

"Yo era el primero en decir que el coronavirus era una tontería... somos jóvenes y no lo contraeremos. Es solo una mala gripe, una conspiración del gobierno... error. Esto es REAL, es la vida real matándome", advierte el joven.

"Le puede tocar a cualquiera, yo tengo 29 años y no tengo problemas de salud subyacentes. Esto es una cosa seria. Por favor, despierten chicos. Hay más vida que esto", dice.

"No puedo respirar, caminar, moverme. Soy como un zombie. Estoy tomando cuatro antibióticos, esteroides, oxígeno 24/7, tengo más agujeros en el brazo que un drogadicto", cuenta Grailey sobre su actual estado de salud.

"Por favor tengan cuidado"

Desde su contagio en España, en donde dice perdió el olfato, el gusto y tenía sudor frío, la condición de Chris solo ha ido empeorando. "La forma en que me he sentido la última semana ha sido lo más cercano al infierno que he estado".

"Ahora estoy en cuidados intensivos, esperando recibir más tratamiento y sin saber si voy a salir por el otro lado. Así que realmente quiero que acepte este mensaje porque le puede pasar a cualquiera, por favor tenga cuidado", pide Chris a los jóvenes que como él no le toman el peso al coronavirus.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el Reino Unido registra 676.455 casos de coronavirus, siendo además el quinto país con más muertes por Covid-19 con 43.383 decesos.

