Una escena que sorprendió al mundo: el misterioso líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, lloró y ofreció disculpas a sus compatriotas por sus errores económicos y sanitarios. "Me avergüenza no haber podido nunca reembolsarle debidamente su enorme confianza. Mis esfuerzos y devoción no fueron suficientes para sacar a nuestra gente de medios de vida difíciles", dijo entre lágrimas.

Angustia de un líder totalitario conocido por sus radicales doctrinas. Lágrimas que inclusos los miembros de las fuerzas armadas y seguidores del líder norcoreano, tampoco pudieron contener.

Kim Jong Un culpó a las sanciones internacionales, los desastres naturales y el coronavirus de impedirle cumplir sus promesas de progreso económico. Y es que el cierre de sus fronteras por el covid-19 le significó poner freno al comercio con China.

"Nuestro personal de servicio mostró devoción en el frente anti epidemia y en el frente de remover las secuelas de los desastres naturales que tuvimos que enfrentar este año inesperadamente. Nadie se acercaría a su devoción patriótica y heroica sin derramar lágrimas de gratitud", añadió.

"Corea del norte ya ha enfrentado en reiteradas ocasiones grandes hambrunas, pero pareciera ser que en esta ocasión las circunstancias son bastante más dramáticas", comenta Fernando Wilson, cientista político de la Facultad artes liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El desfile militar donde habló el líder norcoreano conmemoró el aniversario número 75 del gobernante Partido de los Trabajadores, donde además contó con la presentación de un nuevo misil balístico intercontinental y equipos militares.

"Continuaremos fortaleciendo la disuasión de guerra autodefensiva para disuadir, controlar y gestionar todos los intentos peligrosos y actos amenazantes, incluidas las amenazas nucleares cada vez mayores, de las fuerzas hostiles", declaró Kim.