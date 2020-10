¿Qué pasó?

Un perro sobrevivió tras ser sacrificado por sus propios dueños, pero no solo eso, ya que escapó de su tumba y fue rescatado por una mujer, en un hecho que ocurrió en Rusia.

¿Cómo ocurrió?

El suceso se produjo en la ciudad de Ujtá, al noroeste de ese país, donde el animal recibió una inyección de suero venenoso.

Sin embargo, la dosis no fue letal, ya que posteriormente el can despertó en medio de un bosque y caminó hacia una autopista, según consignó The Sun.

El perro fue encontrado por Olga, una automovilista que iba pasando por ese lugar. Al verlo, la mujer se detuvo para poder alimentarlo y trasladarlo a un centro de rescate.

MOMENTO EN QUE EL PERRO FUE RESCATADO (VÍA VK)

Las razones de la inyección

Los supuestos dueños del animal señalaron haberlo querido sacrificar ya que padecía una enfermedad grave que se prolongó durante mucho tiempo.

Tras haber cometido el acto, decidieron enterrarlo en un bosque, justo cerca del lugar donde fue hallado.

Los médicos del centro de rescate afirmaron que el perro no padecía ninguna enfermedad grave, sino que una artritis crónica leve, por lo que no era necesario su sacrificio.

Horas después, los amos afirmaron que efectivamente se habían equivocado.

El agradecimiento a Olga

Una de las trabajadoras de la casa de rescate, agradeció a la mujer que ayudó al animal y expresó que "gracias a Olga, Kyrusha (la mascota) ha empezado una nueva vida".

Actualmente el perro se encuentra en buenas condiciones de salud y está en busca de un nuevo hogar.