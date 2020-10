¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció este sábado sin mascarilla ante cientos de simpatizantes y dijo sentirse "genial" desde el balcón de la Casa Blanca, en su primer evento público desde que se contagió de COVID-19.

En un esfuerzo por relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata, Joe Biden, a tres semanas de las elecciones presidenciales, el mandatario aseguró: "Me siento genial".

Trump retoma su campaña

El evento de este sábado preparó el escenario para la vuelta al ruedo la semana próxima, pese a las preocupaciones de que el presidente aún podría ser capaz de contagiar el virus.

Además del mitin previsto en Florida el lunes, Trump llevará a cabo dos actos de campaña adicionales la próxima semana. El martes será en Pensilvania, un estado clave para el mandatario que busca la reelección, y el miércoles la cita será en Iowa, informó su equipo de campaña.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

"Terrible virus de China"

"Quiero que sepan que nuestra nación va a vencer este terrible virus de China", añadió, ante cientos de personas que asistieron al evento al aire libre, donde fue obligatorio portar mascarillas, pero hubo escaso distanciamiento social.

"Va a desaparecer, está desapareciendo", dijo sobre el virus, que ha matado a más de 213.000 estadounidenses y ha socavado sus posibilidades de acceder a un segundo mandato.

A 25 días de las elecciones del 3 de noviembre y a ocho días de conocerse su contagio de coronavirus, Trump, de 74 años, pidió: "Salgan y voten", ante la multitud donde predominaban las gorras rojas con su lema "Make America Great Again" (Haz a Estados Unidos grande otra vez).

"Cuatro años más, cuatro años más", lo acompañaron a coro, a lo largo de su discurso de 18 minutos sobre la ley y el orden.

Críticas de Biden

Golpeado por su hospitalización de tres noches la semana pasada, el presidente se encuentra en medio de un frenético intento de recuperar terreno ante Biden, a quien las encuestas dan como vencedor a nivel nacional.

"Más de 213.000 estadounidenses han muerto a causa de este virus, y la cruda realidad es que podría haberse evitado", tuiteó Biden el sábado.

Antes, el exvicepresidente había criticado la actitud de Trump: "Su conducta personal imprudente desde su diagnóstico, el efecto desestabilizador que está teniendo en nuestro gobierno, es inconcebible".