¡Un cortejo más que especial! 💙 Tras una danza en la que la pareja de dragones de mar sube en espiral, la hembra deposita los huevos 🥚 sobre la base de la cola del macho, donde este los incuba durante 8 semanas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Cuántos huevos puedes contar en la cola? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 🇬🇧 A very special courtship! 💙 After a dance in which the seadragons couple spirals up, the female lays the eggs 🥚 on the base of the male's tail, where he incubates them for 8 weeks. How many eggs are you able to count? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #PoemadelMar 📸 @frobledano