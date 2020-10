El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, líder en la lucha contra el hambre en el mundo, ganó el Premio Nobel de la Paz de este año 2020, anunció el Comité Nobel en Oslo.

El comité del galardón destacó que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es "más evidente que nunca".

El PMA recibe este premio por "sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra", declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Tomson Phiri, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas dijo que recibir el Nobel de la Paz es un "momento de orgullo".

"Parte de la belleza de las actividades del PMA se debe a que no solo aportamos alimento para hoy y mañana, sino que también le damos a la gente los conocimientos necesarios para satisfacer sus necesidades en los siguientes días", declaró a los medios en una rueda de prensa ordinaria en Ginebra, justo después de haber descubierto, en directo, que su organización había sido galardonada.

A través de Twitter, desde el programa aseguraron que este reconocimiento "es una poderosa manera de decirle al mundo que la paz y la erradicación del hambre son indisolubles".

