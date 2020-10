La Isla Sark está ubicada entre Francia y Gran Bretaña y, tras la pandemia del Covid-19, su repoblación se vio afectada; es por este motivo que uno de sus habitantes creó un plan “maestro” para “atraer” a 500 nuevos residentes.

En este cayo, de 5,6 kilómetros de largo y 2,4 de ancho, están prohibidos los autos y se pueden ver las estrellas con mucha nitidez durante la noche. Cuenta con 400 habitantes y está repleto de naturaleza y aguas cristalinas, por lo que es considerado un verdadero paraíso.

Deseosos de recibir nuevos pobladores, crearon el proyecto llamado “Sark Society”, que busca brindar ayuda, información y asistencia a quienes deseen mudarse a esta isla que está bajo dominio británico, pero que tiene su propia administración.

Foto: Traveler

Proyecto “Sark Society”

Cerca de 1000 libras (1300 dólares) cuesta la detallada guía de 250 páginas, que promete brindarle apoyo personal a los interesados que quieran radicarse en la Isla Sark. La iniciativa la llevan adelante bajo el lema “Sea uno de los 500 habitantes en crear un nuevo estilo de vida”.

“Durante los últimos 16 años he sido testigo de cómo la población ha disminuido de 650 a solo 400 habitantes en la actualidad. Cuando estalló la pandemia mundial causada por la Covid-19, noté entre mis amigos que muchas personas estaban realmente interesadas en Sark", explicó Swen Lorenz -creador de la idea- al portal Traveler.es.

Tras iniciar esta campaña de repoblación, consiguieron que una pareja londinense se trasladará definitivamente a la isla y que otras dos personas firmaran un contrato de alquiler para vivir en el estado durante los próximos días.

Foto: Traveler

Sin autos y en medio de la naturaleza

En esta isla, los vehículos que puedan generar contaminación están prohibidos. Es por eso que el único medio de transporte son las bicicletas, los caballos o los carruajes. En las calles tampoco existe iluminación artificial, por lo que la luna y las estrellas son las únicas que brillan en el firmamento.

De hecho, esta isla cuenta con un observatorio especialmente diseñado para disfrutar de este tipo de espectáculos nocturnos.

Durante el día, hay un clima templado que solo tiene algunas heladas en invierno y un sol radiante en verano, donde la temperatura rara vez supera los 30 grados.

Pero no solo la belleza natural llaman la atención de los futuros habitantes de la zona, sino también la estabilidad económica que se puede llegar a tener: “Los habitantes de la isla disfrutan de la naturaleza y de una comunidad respetuosa. Además, no hay peligro de que los impuestos se salgan de control porque el gobierno está libre de deudas. Pensé: ¡esta es una forma de vida que me gustaría poner a disposición de más personas!”, destacó Lorenz al mencionado medio.